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Законопроект о праве народа писать законы направлен в КС

Законопроект о праве народа писать законы направлен в КС - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 17:28

За законопроект не голосовали фракции Европейская солидарность и Голос

Законопроект президента Владимира Зеленского №1015/П о законодательной инициативе народа включили в повестку дня сессии и направили в Конституционный суд для проверки его соответствия Конституции. За это решение проголосовали 338 депутатов.

Против высказались 43 депутата.

В частности за законопроект не голосовали фракции Европейская солидарность и Голос. Там отметили, что документ лишь декларирует право народа на законодательную инициативу, но не содержит конкретных механизмов реализации этой инициативы.

Как отметил депутат Руслан Князевич, в тексте законопроекта сказано, что народ реализует свою законодательную инициативу в порядке и случаях, предусмотренных законами и Конституцией. "Пока вы не внесете комплексные изменения в Конституцию, это ничтожный законопроект", - сказал он.

Депутаты призвали направить данный законопроект на экспертизу Венецианской комиссии.

Сейчас статья 93 Конституции предусматривает, что право подавать законопроекты в Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабмину.

Зеленский предлагает расширить этот список, добавив туда слово "народ" и дополнив статью абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

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верховная рада закон законодательство народ
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