Зеленский хочет дать народу Украины право подавать законопроекты

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается внести изменения в 93-ю статью Конституции, предоставив право законодательной инициативы народу Украины. Об этом говорится в проекте закона N1015.
Статья 93 Конституции предусматривает, что право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабмину.
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Зеленский предлагает расширить этот список, добавив туда слово "народ" и дополнив статью абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".
В пояснительное записке предложение аргументируется тем, что сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является "зауженным" и "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".
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