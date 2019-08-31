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Зеленский хочет дать народу Украины право подавать законопроекты

Зеленский хочет дать народу Украины право подавать законопроекты - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
31.08.2019, 09:45

Президент предложил добавить к списку законодателей "народ"

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается внести изменения в 93-ю статью Конституции, предоставив право законодательной инициативы народу Украины. Об этом говорится в проекте закона N1015.

Статья 93 Конституции предусматривает, что право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабмину. 

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Зеленский предлагает расширить этот список, добавив туда слово "народ" и дополнив статью абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины". 

В пояснительное записке предложение аргументируется тем, что сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является "зауженным" и "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

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верховная рада Владимир Зеленский законодательная инициатива
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