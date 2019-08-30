Зеленский не хочет платить партиям, не прошедшим в парламент

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять бюджетные средства политсилам, не преодолевшим 5-процентный барьер на парламентских выборах. Соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции (№1029) опубликован на сайте Верховной Рады.

В проекте закона предлагается ежегодно выделять на госфинансирование партий 0,01 размера минимальной зарплаты, умноженной на количество избирателей, принявших участие в голосовании на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

В документе также указано, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. По действующему сейчас закону, госфинансирование получают партии, набравшие на выборах более 2%.

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