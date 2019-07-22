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Какие партии и сколько денег получат из бюджета - ЧЕСНО

Какие партии и сколько денег получат из бюджета - ЧЕСНО - Фото
Деньги (фото - depositphotos.com)
22.07.2019, 16:55

В 2020 году в бюджете заложены 565,5 млн гривень на государственное финансирование политических партий

11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности. В движении ЧЕСНО проанализировали, сколько эти партии получат денег из бюджета в 2020 году.   

ЧЕСНО подсчитали вероятное распределение госфинансирования:

Ранее подсчеты возможного финансирования также провели Громадське.

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выборы финансирование Чесно
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