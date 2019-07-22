Какие партии и сколько денег получат из бюджета - ЧЕСНО

11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности. В движении ЧЕСНО проанализировали, сколько эти партии получат денег из бюджета в 2020 году.
ЧЕСНО подсчитали вероятное распределение госфинансирования:
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Слуга народа - 225,3 млн гривень;
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Европейская солидарность - 74 млн гривень;
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Оппозиционная платформа - За життя - 68,4 млн гривень;
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Голос - 62,1 млн гривень;
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Батькивщина - 42,6 млн гривень;
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Радикальная партия Олега Ляшко - 20,2 млн гривень;
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Сила и честь - 19,8 млн гривень;
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Оппозиционный блок - 17,2 млн гривень;
- Партия Шария - 12,2 млн гривень;
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Свобода - 12,2 млн гривень;
- Украинская стратегия Гройсмана - 11,6 млн гривень.
Ранее подсчеты возможного финансирования также провели Громадське.