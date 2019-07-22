Какие партии и сколько денег получат из бюджета - ЧЕСНО

Деньги (фото - depositphotos.com)

11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности. В движении ЧЕСНО проанализировали, сколько эти партии получат денег из бюджета в 2020 году.

ЧЕСНО подсчитали вероятное распределение госфинансирования:

Ранее подсчеты возможного финансирования также провели Громадське.