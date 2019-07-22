Какие партии и какое могут получить финансирование - Громадське

Если итог выборов будет плюс-минус таким же, как данные экзитпола, на пятилетнее государственное финансирование смогут претендовать 11 партий, преодолевших барьер 2%. Об этом пишет Громадське.
Финансирование будет рассчитываться в зависимости от результата партии.
Громадське подсчитало возможные доли:
Слуга народа - 537 млн грн в год (всего более 2,5 млрд грн за пять лет);
Оппозиционная платформа/За життя - 141;
Европейская солидарность - 109;
Батькивщина - 93;
Голос - 77;
Сила и честь - 54;
Оппозиционный блок - 40;
Партия Шария - 38;
Радикальная партия Ляшко - 34;
Украинская стратегия Гройсмана - 27;
Свобода - 26.
ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос.