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Какие партии и какое могут получить финансирование - Громадське

Какие партии и какое могут получить финансирование - Громадське - Фото
Деньги, пачки денег
22.07.2019, 10:36

Судя по национальному экзитполу, более 2% голосов избирателей набирает 11 партий. Все они претендуют на финансирование налогоплательщиков.

Если итог выборов будет плюс-минус таким же, как данные экзитпола, на пятилетнее государственное финансирование смогут претендовать 11 партий, преодолевших барьер 2%. Об этом пишет Громадське.

Финансирование будет рассчитываться в зависимости от результата партии.

Громадське подсчитало возможные доли:

Слуга народа - 537 млн грн в год (всего более 2,5 млрд грн за пять лет);
Оппозиционная платформа/За життя - 141;
Европейская солидарность - 109;
Батькивщина - 93;
Голос - 77;
Сила и честь - 54;
Оппозиционный блок - 40;
Партия Шария - 38;
Радикальная партия Ляшко - 34;
Украинская стратегия Гройсмана - 27;
Свобода - 26.

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос.

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выборы финансирование
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