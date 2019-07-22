Какие партии и какое могут получить финансирование - Громадське

Деньги, пачки денег

Если итог выборов будет плюс-минус таким же, как данные экзитпола, на пятилетнее государственное финансирование смогут претендовать 11 партий, преодолевших барьер 2%. Об этом пишет Громадське.

Финансирование будет рассчитываться в зависимости от результата партии.

Громадське подсчитало возможные доли:

Слуга народа - 537 млн грн в год (всего более 2,5 млрд грн за пять лет);

Оппозиционная платформа/За життя - 141;

Европейская солидарность - 109;

Батькивщина - 93;

Голос - 77;

Сила и честь - 54;

Оппозиционный блок - 40;

Партия Шария - 38;

Радикальная партия Ляшко - 34;

Украинская стратегия Гройсмана - 27;

Свобода - 26.

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос.