Опубликован финальный экзитпол: в Раду проходят пять партий

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Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 20:00. Соответствующие данные LIGA.net передали организаторы национального экзитпола.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Слуга народа - 44,2%;

Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,4%;

Европейская солидарность - 8,8%;

Батькивщина – 7,4%;

Голос - 6,5%.

По регионам голоса за партии разделились следующим образом:

Слуга народа: 39,2 - запад, 45,5 - центр, 50,4 - юг, 37,7 - восток. Оппоплатформа - За жизнь: 2,0 - запад, 6,7 - центр, 16,5 - юг, 30,5 - восток. Евросолидарность: 12,7 - запад, 10,1 - центр, 5,8 - юг, 4,1 - восток. Батькивщина: 10,0 - запад, 9,9 - центр, 4,2 - юг, 2,7 - восток. Голос: 14,1 - запад, 5,14 - центр, 3,3 - юг, 2,1 - восток.

Партия Сила и честь набрала 4,3%, Оппозиционный блок – 3,3%, Партия Шария – 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%, Украинская стратегия Гройсмана – 2,2%, Свобода – 2,1%. Остальные партии набрали менее 1%.

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21 июля, в день выборов в Верховную Раду, консорциум, в который входят Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, провел Национальный экзит-пол’2019 - парламентские выборы.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретически выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы.

Опрошено 11629 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости составил 74%.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

Сегодня в Украине прошли досрочные парламентские выборы, по всей стране работало 30 тыс избирательных участков. 27 из них - открылись с опозданием.

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