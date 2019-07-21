День выборов! Украина выбирает новую Верховную Раду. В 08:00 утра открылись избирательные участки по всей стране и до 20:00 украинцы могут проголосовать за свою партию. На этих выборах будет два бюллетеня: один - для голосования за партию, и еще один - для голосования за мажоритарщика от вашего округа. Редакция LIGA.net подготовила материал, отвечающий на все вопросы (например, какие есть мажоритарщики в вашем округе). Сегодня весь день и всю ночь наши журналисты будут работать в штабах партий Слуга народа, Европейская солидарность, Голос, Оппозиционная платформа - За жизнь и других. Результаты выборов, итоги голосования, все фото и видео - смотрите здесь.