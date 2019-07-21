День выборов! Украина выбирает новую Верховную Раду. В 08:00 утра открылись избирательные участки по всей стране и до 20:00 украинцы могут проголосовать за свою партию. На этих выборах будет два бюллетеня: один - для голосования за партию, и еще один - для голосования за мажоритарщика от вашего округа. Редакция LIGA.net подготовила материал, отвечающий на все вопросы (например, какие есть мажоритарщики в вашем округе). Сегодня весь день и всю ночь наши журналисты будут работать в штабах партий Слуга народа, Европейская солидарность, Голос, Оппозиционная платформа - За жизнь и других. Результаты выборов, итоги голосования, все фото и видео - смотрите здесь.
Три последних новости, которые вы могли пропустить:
1. На одном из участков в Бахмуте (Донецкая область) все плохо: там выборы закончились досрочно
2. За полтора дня (вместе с днем тишины) полицию завалили жалобами о нарушениях (пять сотен!)
3. Этой ночью заседал Верховный суд! Одного известного коневода таки сняли с выборов
Последние опросы перед выборами говорили, что в Раду пройдут пять партий. Это Слуга народа, Евросолидарность, Голос, Батькивщина и ОПЗЖ. На грани прохождения Сила и честь, так что интрига остается. И, конечно, абсолютная неизвестность - мажоритарка, где избирается половина парламента. Чем закончится битва за мандаты в округах - предсказать не выйдет. Но сегодня мы все узнаем.
Сегодня весь день с вами наши журналисты: Юрий Смирнов отправится в штаб пропрезидентской Слуги народа, Валерия Кондратова будет работать в штабе Евросолидарности, которой прочат оппозиционную роль, Дмитрий Бобрицкий пойдет в штаб Голоса (партия Вакарчука может стать частью коалиции), а Сергей Бережной заедет в штаб Оппоплатформы - будем ждать от него инсайды о бывших регионалах. Хронику ведет Петр Шуклинов.
Привет-привет! Мы начинаем. Сейчас наши журналисты заканчивают голосовать сами и едут каждый в свой штаб. В чем интрига этого дня. Сегодня мы выбираем не просто Верховную Раду. Фактически сегодня определится, кто предложит нового премьер-министр. Если партия Владимира Зеленского наберет 226 мандатов - коалиция ей не понадобится. Если голосов ей не хватит - можно предположить интересные варианты развития событий. Будет очень жаркий день! Вы уже проголосовали? Самое время.