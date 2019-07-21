Голосовали в баре. В Антарктиде закончились выборы: фото

Фото: uac.gov.ua

В Антарктиде на избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах в Верховную Раду, в котором приняли участие 12 участников украинской экспедиции. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Голосование началось в 8:00 по местному времени и продолжалось 30 минут.

Полярники голосовали только по общенациональным спискам партий; спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Полярники голосовали в помещении станционного бара Фарадей. В качестве урны для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеня. После голосования и подсчета голосов оригиналы документов положили в конверты и опечатали их. При случае эти документы будут переданы в Центризбирком.

Такова еще одна особенность избирательной процедуры на антарктической станции. В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки, возможность передать на "большую землю" протокол участковой комиссии с мокрой печатью и сами бюллетени может случиться через месяц, а то и через год.

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Потом в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев. Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа участников экспедиции. Накануне ЦИК утвердил состав комиссии на этом спецучастке, председателем был определен начальник 24 УАЭ Игорь Дикий.

Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах по состоянию на 16:00 составляла 36,47%.

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