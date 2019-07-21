Выборы. ЦИК опубликовала явку по состоянию на 15:00

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 15:00 явка избирателей на досрочных парламентских выборах составляет 19,24%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.

Наиболее активно голосуют в Луганской области – 25,37%. Наименее активно – в Черновицкой, 12,21%.

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По состоянию на 12:00, явка избирателей составляла 17,86%. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и будут работать до 20:00. Первые результаты официальных экзитполов будут объявлены в 20:00.

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