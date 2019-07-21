Выборы. Почти три десятка участков открылись с опозданием

Сергей Яровой (фото - скриншот видео)

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В Украине не открылись для голосования на досрочных парламентских выборах восемь избирательных участков. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Кроме того, еще 16 участков открылись с опозданием.

Как уточнил глава Нацполиции Сергей Князев, работу не начали, в частности, четыре участка в Черниговской области – два из них не передали или еще передают документы о составе избирательной комиссии, еще в двух – "идет спор среди членов комиссий". "То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - подытожил Князев.

По состоянию на 11:45, уточнили позже в ЦИК, все избирательные участки открылись: 27 - с опозданием.

"По мнению ЦИК, такое количество – 27 участков из почти 30 тысяч – говорит о том, что процесс начался надлежащим образом", - отметила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. По ее словам, причины задержек – технические проблемы: не могли найти ключи, не были опечатаны урны для голосования, не разложены бюллетени.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщалось ранее, в городе Бахмут Донецкой области уже зафиксированы первые попытки фальсификаций.

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