В Украине начались выборы в Раду: есть первые нарушения - видео

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В Украине сегодня, 21 июля, в 08:00 открылись избирательные участки на досрочных выборах в Верховную Раду. В городе Бахмут Донецкой области уже зафиксированы первые попытки фальсификаций, сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало в Facebook.

Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами голосования. "Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии", - написал Тракало.

Чтобы скрыть следы преступления, члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы.

Напомним, голосование традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

В МВД ожидают явку на уровне 50%. За порядком сегодня будет следить 131 тыс. правоохранителей.

За рубежом голосование началось в час ночи по киевскому времени - первые участки открылись в Австралии. Завершать голосование будет Сан-Франциско - в 6 утра 22 июля.