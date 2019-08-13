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Гройсман, Шарий, Тягнибок. Кто получит госфинансирование

Гройсман, Шарий, Тягнибок. Кто получит госфинансирование - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
13.08.2019, 14:50

НАПК определилось со списком партий, которые получат госфинансирование уставной деятельности

НАПК приняло решение о том, какие партии получат государственное финансирование по итогам досрочных выборов в Верховную Раду, сообщила пресс-служба агентства.

Финансирование уставной деятельности из госбюджета получат 11 политических партий:

- Слуга народа;
- Оппозиционная платформа - За жизнь;
- ВО Батькивщина;
- Европейская солидарность;
- Голос;
- Радикальная партия Олега Ляшко;
- Сила и честь;
- Оппозиционный блок;
- Украинская стратегия Гройсмана;
- Партия Шария;
- ВО Свобода.

Политические партии получат право на госфинансирование с дня, следующего за днем открытия первого заседания нового созыва Верховной Рады.

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государственное финансирование партий напк
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