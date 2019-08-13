Гройсман, Шарий, Тягнибок. Кто получит госфинансирование

НАПК приняло решение о том, какие партии получат государственное финансирование по итогам досрочных выборов в Верховную Раду, сообщила пресс-служба агентства.
Финансирование уставной деятельности из госбюджета получат 11 политических партий:
- Слуга народа;
- Оппозиционная платформа - За жизнь;
- ВО Батькивщина;
- Европейская солидарность;
- Голос;
- Радикальная партия Олега Ляшко;
- Сила и честь;
- Оппозиционный блок;
- Украинская стратегия Гройсмана;
- Партия Шария;
- ВО Свобода.
Политические партии получат право на госфинансирование с дня, следующего за днем открытия первого заседания нового созыва Верховной Рады.