Гройсман, Шарий, Тягнибок. Кто получит госфинансирование

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

НАПК приняло решение о том, какие партии получат государственное финансирование по итогам досрочных выборов в Верховную Раду, сообщила пресс-служба агентства.

Финансирование уставной деятельности из госбюджета получат 11 политических партий:

- Слуга народа;

- Оппозиционная платформа - За жизнь;

- ВО Батькивщина;

- Европейская солидарность;

- Голос;

- Радикальная партия Олега Ляшко;

- Сила и честь;

- Оппозиционный блок;

- Украинская стратегия Гройсмана;

- Партия Шария;

- ВО Свобода.

Политические партии получат право на госфинансирование с дня, следующего за днем открытия первого заседания нового созыва Верховной Рады.