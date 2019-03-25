У НАПК есть вопросы к Оппоблоку, Партии регионов и другим партиям

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло нарушения в отчетах девяти партий из 61-й проверенной; среди них только одна крупная - Оппозиционный блок. У партии обнаружили нарушения законодательства о финансировании. Все данные попартийно доступны на сайте НАПК в докладе (формат PDF).

Также у ведомства есть вопросы к Конгрессу украинских националистов, Украинской народной партии, Народно-трудовому союзу Украины, Украинскому общественному совету, Украинской партии Зеленая планета, Партии Народный порядок, Всеукраинской политической партии - Экология и социальная защита.

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Найдены нарушения и у Партии регионов.

"Выводы по этим партиям содержат информацию о нарушении порядка представления отчета партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии, за что предусмотрена ответственность по ст. 212-21, 212-15 КУоАП", - отметили в НАПК.

Всего утверждено еще 61 заключение по результатам анализа отчетов за IV квартал 2018-го (первые 110 выводов были утверждены 7 марта).

Всего за IV квартал 2018-го ведомство получило 276 отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.