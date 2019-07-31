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НАПК: Сколько бюджетных денег получат партии

НАПК: Сколько бюджетных денег получат партии - Фото
Фото - https://nazk.gov.ua
31.07.2019, 11:52

Государственное финансирование получат шесть парламентских партий

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о выделении политическим партиям финансирования их уставной деятельности в ІІІ квартале этого года. 

Бюджетные деньги получат шесть партий:

Народный фронт - 36,36 млн грн;
Европейская солидарность - 35,84 млн грн;
Радикальная партия Олега Ляшка - 12,23 млн грн;
ВО Батькивщина - 9,33 млн грн;
Самопомощь - 32,16 млн грн, из которых 14,14 млн грн - средства за соблюдение гендерного принципа;
Оппозиционный блок получит 30,98 млн грн - это средства за ІІ и ІІІ кварталы. Во ІІ квартале Оппоблок не получал бюджетных денег из-за необходимости прояснить обстоятельства, возникшие в результате взаимоисключающих требований представителей партии и рассмотрения судебного дела.

Общая сумма госфинансирования на 2019 год, которая будет распределена между политическими партиями, составляет 565,68 млн грн. НАПК перечисляет средства на счета каждой партии ежеквартально.

Право на финансирование в 2019 году получили партии, которые на парламентских выборах в 2014 году набрали не менее 5% голосов избирателей (прошли в Верховную Раду).

После прошедших внеочередных парламентских выборов финансироваться будут все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.

Ранее сообщалось о вероятном распределении госфинансирования в 2020 году.

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государственное финансирование партий напк
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