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16.07.2019, 17:21

В ЧЕСНО рассказали, сколько партии потратили на телерекламу

В ЧЕСНО рассказали, сколько партии потратили на телерекламу - Фото
Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер по затратам - Радикальная партия, на последнем месте - Сила и честь

Больше всего средств на агитационную рекламу на 18 национальных телеканалах потратила Радикальная партия, на втором месте – Украинская стратегия Гройсмана, на третьем - Европейская солидарность. Об этом по результатам мониторинга сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Движение проанализировало объемы и стоимость политической рекламы с 21 апреля по 7 июля.

Радикальная партия потратила та телерекламу 45,5 млн грн, Украинская стратегия Гройсмана - 44, 7 млн грн, Европейская солидарность - 42,9 млн грн, Оппозиционный блок - 40,6 млн грн, Голос - 37, 7 млн грн, Оппозиционная платформа – За життя – 33,4 млн грн, Слуга народа — 19,9 млн грн, Батьківщина – 17 млн, Гражданская позиция – 9,1 млн грн, Самопомощь – 4,5 млн грн, Сила и честь – 1,8 млн грн.

Всего с 21 апреля по 7 июля участники выборов вместе потратили около 307 млн грн на телерекламу.

В Нацсовете по теле- и радиовещанию напомнили, что 16 июля вступает в силу закон, согласно которому материалы предвыборной агитации должны быть созданы на украинском языке. 

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Теги: Слуга народа, реклама, олег ляшко
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