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15.07.2019, 21:10

С 16 июля предвыборная агитация должна быть на украинском языке

С 16 июля предвыборная агитация должна быть на украинском языке - Фото
Нацсовет по телевидению и радиовещанию Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В отдельных населенных пунктах допускается дублирование на языках соответствующих коренных народов или национальных меньшинств

В Нацсовете по теле- и радиовещанию напомнили, что 16 июля вступает в силу закон, согласно которому материалы предвыборной агитации должны быть созданы на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Речь идет о законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Согласно закону, материалы предвыборной агитации, которые транслируются на телевидении, радио, размещаются на носителях наружной рекламы, распространяются в виде листовок и газет или в интернете, выполняются на государственном языке.

В отдельных населенных пунктах допускается дублирование на языках соответствующих коренных народов или национальных меньшинств.

Сегодня врио министра иностранных дел Егор Божок высказал послу Венгрии Иштвану Ийдярто обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины в контексте предстоящих выборов в Верховную Раду. 

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Теги: выборы, нацсовет, агитация
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