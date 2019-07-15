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15.07.2019, 19:29

МИД призвал Венгрию прекратить вмешиваться в украинские выборы

МИД призвал Венгрию прекратить вмешиваться в украинские выборы - Фото
Фото: mfa.gov.ua

Венгерскому послу заявили о "нарушении дипломатических канонов и духа добрососедства"

Врио министра иностранных дел Егор Божок высказал послу Венгрии Иштвану Ийдярто обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины в контексте предстоящих выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Обеспокоенность украинской стороны вызвала недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Василием Брензовичем (фракция БПП, - ред.) в Будапеште.

Также в МИД упомянули ряд визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и "публичные заявления агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку этого и других кандидатов на выборах".

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - сказано в заявлении МИД.

Также ведомство рекомендует венгерской власти до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мероприятий, которые могут расцениваться как агитация.

Ранее Орбан встретился с Брензовичем, баллотирующимся по 73-му избирательному округу.

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Теги: выборы, Венгрия, виктор орбан, василий брензович
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