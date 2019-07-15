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15.07.2019, 17:15

Киев попросил Будапешт не переходить "красные линии"

Киев попросил Будапешт не переходить "красные линии" - Фото
Фото - twitter.com/YehorBozhok

Украина ответила на частые визиты венгерских политиков в Закарпатье и их встречи с кандидатами-мажоритарщиками перед досрочными выборами в Раду

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок встретился с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто на фоне сообщений о визитах венгерских чиновников в Закарпатье. Об этом Божок написал в Twitter

"Подчеркнул послу Венгрии, что Будапешт должен быть осторожнее и придерживаться "красных линий" при взаимодействии с украинскими гражданами венгерского происхождения в Закарпатской области", - написал украинский дипломат. 

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с украинским народным депутатом Василием Брензовичем, баллотирующимся по 73-му избирательному округу. 

В июле с визитом к нардепу в Закарпатье приезжали трое венгерских чиновников: Госсекретарь правительства Арпад Янош Потапи, замминистра иностранных дел Левенте Модер и уполномоченный правительства по сотрудничеству с Закарпатьем Иштван Грежа. 

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля. 

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Теги: выборы, Венгрия, закарпатье
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