Киев попросил Будапешт не переходить "красные линии"

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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок встретился с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто на фоне сообщений о визитах венгерских чиновников в Закарпатье. Об этом Божок написал в Twitter.

"Подчеркнул послу Венгрии, что Будапешт должен быть осторожнее и придерживаться "красных линий" при взаимодействии с украинскими гражданами венгерского происхождения в Закарпатской области", - написал украинский дипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с украинским народным депутатом Василием Брензовичем, баллотирующимся по 73-му избирательному округу.

В июле с визитом к нардепу в Закарпатье приезжали трое венгерских чиновников: Госсекретарь правительства Арпад Янош Потапи, замминистра иностранных дел Левенте Модер и уполномоченный правительства по сотрудничеству с Закарпатьем Иштван Грежа.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.