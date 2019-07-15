Киев попросил Будапешт не переходить "красные линии"

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок встретился с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто на фоне сообщений о визитах венгерских чиновников в Закарпатье. Об этом Божок написал в Twitter.
"Подчеркнул послу Венгрии, что Будапешт должен быть осторожнее и придерживаться "красных линий" при взаимодействии с украинскими гражданами венгерского происхождения в Закарпатской области", - написал украинский дипломат.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с украинским народным депутатом Василием Брензовичем, баллотирующимся по 73-му избирательному округу.
В июле с визитом к нардепу в Закарпатье приезжали трое венгерских чиновников: Госсекретарь правительства Арпад Янош Потапи, замминистра иностранных дел Левенте Модер и уполномоченный правительства по сотрудничеству с Закарпатьем Иштван Грежа.
Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.