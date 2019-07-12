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12.07.2019, 18:10

Попытка влияния. Премьер Венгрии встретился с кандидатом в Раду

Попытка влияния. Премьер Венгрии встретился с кандидатом в Раду - Фото
Фото - facebook.com/orbanviktor

Виктор Орбан не первый чиновник, с которым видится народный депутат Василий Брензович. В июле к нардепу приезжали трое венгерских госслужащих

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с украинским народным депутатом Василием Брензовичем, баллотирующимся по 73-му избирательному округу. Об этом свидетельствует фотография с подписью "Закарпатье прежде всего", опубликованная на официальной Facebook-странице Орбана. 

На фото вместе с Брензовичем и Орбаном также присутствует заместитель премьера, ответственный за национальную политику в правительстве Венгрии Жолт Шемьен. 

Виктор Орбан не первый венгерский политик, с которым Брензович встретился в ходе избирательной кампании. В июле с визитом к нардепу в Закарпатье приезжали трое венгерских чиновников: Госсекретарь правительства Арпад Янош Потапи, замминистра иностранных дел Левенте Модер и уполномоченный правительства по сотрудничеству с Закарпатьем Иштван Грежа. 

На следующей неделе к Брезновичу также приедет глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш. 

Ранее в Венгрии анонсировали "культурную экспансию" в Закарпатье. 

Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля. 

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Теги: выборы, закарпатье, виктор орбан
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