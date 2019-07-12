Попытка влияния. Премьер Венгрии встретился с кандидатом в Раду

Фото - facebook.com/orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с украинским народным депутатом Василием Брензовичем, баллотирующимся по 73-му избирательному округу. Об этом свидетельствует фотография с подписью "Закарпатье прежде всего", опубликованная на официальной Facebook-странице Орбана.

На фото вместе с Брензовичем и Орбаном также присутствует заместитель премьера, ответственный за национальную политику в правительстве Венгрии Жолт Шемьен.

Виктор Орбан не первый венгерский политик, с которым Брензович встретился в ходе избирательной кампании. В июле с визитом к нардепу в Закарпатье приезжали трое венгерских чиновников: Госсекретарь правительства Арпад Янош Потапи, замминистра иностранных дел Левенте Модер и уполномоченный правительства по сотрудничеству с Закарпатьем Иштван Грежа.

На следующей неделе к Брезновичу также приедет глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

Ранее в Венгрии анонсировали "культурную экспансию" в Закарпатье.

Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля.