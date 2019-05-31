Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 15:55

В Венгрии анонсировали "культурную экспансию" в Закарпатье

В Венгрии анонсировали "культурную экспансию" в Закарпатье - Фото
Фото: пресс-служба венгерского правительства

Власти Венгрии выделят 7,5 млн евро на программу поддержки венгерской культуры в Закарпатской области

Правительство Венгрии выделяет 2,5 миллиарда форинтов (свыше 7,5 млн евро) на программу поддержки венгерской культуры в Закарпатской области. Об этом сообщил ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем Иштван Грежа, пишет mukachevo.net.

Грежа назвал эту программу "венгерской культурной экспансией". Речь идет об обновлении зданий культурного наследия, а также театрально-музыкальных программах.

Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. Дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Предусмотрена реконструкция домов культуры в Шаланках и Пейтерфолво. Основная часть программы начнется в 2020 году и продлится два года.

Грежа добавил: "Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Иштван Грежа, национальные меньшинства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 