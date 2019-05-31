В Венгрии анонсировали "культурную экспансию" в Закарпатье

Фото: пресс-служба венгерского правительства

Правительство Венгрии выделяет 2,5 миллиарда форинтов (свыше 7,5 млн евро) на программу поддержки венгерской культуры в Закарпатской области. Об этом сообщил ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем Иштван Грежа, пишет mukachevo.net.

Грежа назвал эту программу "венгерской культурной экспансией". Речь идет об обновлении зданий культурного наследия, а также театрально-музыкальных программах.

Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. Дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Предусмотрена реконструкция домов культуры в Шаланках и Пейтерфолво. Основная часть программы начнется в 2020 году и продлится два года.

Грежа добавил: "Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины".