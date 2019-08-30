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Зеленский хочет забрать у Авакова Национальную гвардию

Зеленский хочет забрать у Авакова Национальную гвардию - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.08.2019, 17:22

Президент подал в Верховную Раду законопроект, который делает Нацгвардию отдельным силовым ведомством в президентской вертикали

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД. Об этом говорится в поданном президентом законопроекте 1007, размещенном на сайте парламента.

Изменения в ряд законов, касающихся Нацгвардии, которые предложены в этом законопроекте, делают Нацгвардию отдельным силовым ведомством, подчиненным только президенту. Предполагается, что непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять ее командующий, а президент - "направлять деятельность".

"Командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - говорится в законопроекте, какой-либо контроль за этим назначением со стороны правительства или парламента не предусмотрен.

Большая часть предлагаемых в законопроекте правок убирает из законодательства какую-либо связь Нацгвардии с МВД.

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Владимир Зеленский Национальная гвардия
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