Зеленский хочет забрать у Авакова Национальную гвардию

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД. Об этом говорится в поданном президентом законопроекте 1007, размещенном на сайте парламента.
Изменения в ряд законов, касающихся Нацгвардии, которые предложены в этом законопроекте, делают Нацгвардию отдельным силовым ведомством, подчиненным только президенту. Предполагается, что непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять ее командующий, а президент - "направлять деятельность".
"Командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - говорится в законопроекте, какой-либо контроль за этим назначением со стороны правительства или парламента не предусмотрен.
Большая часть предлагаемых в законопроекте правок убирает из законодательства какую-либо связь Нацгвардии с МВД.
Читайте также: Как Зеленский предлагает изменить выборы в Раду: законопроект