Как Зеленский предлагает изменить выборы в Раду: законопроект

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Текст законопроекта, в котором президент Владимир Зеленский предлагает изменить две статьи Конституции, касающиеся парламента, появился на сайте Верховной Рады.

Во-первых, президент предлагает сократить количество народных депутатов до 300. Сейчас конституционный состав Рады - 450 человек, при этом в одномандатных округах, находящихся на временно оккупированных территориях, выборы не проводились, поэтому в парламент избраны только 424 депутата.

Во-вторых, в законопроекте предлагается ввести в качестве обязательного требования к кандидатам в депутаты владение государственным языком.

В-третьих, закрепить непосредственно в Конституции, что выборы в Верховную Раду проводятся по пропорциональной избирательной системе. При этом более детальный порядок выборов по прежнему будет устанавливаться соответствующим законом.

В случае принятия этих поправок в Конституцию, возврат к мажоритарной системе будет осложнен: для этого потребуется конституционное большинство.

Вчера начала работу Верховная Рада IX созыва: хроника дня.

С началом работы парламента Зеленский внес свои первые законопроекты.

Сегодня после полуночи Верховная Рада приняла в первом чтении закон о снятии депутатской неприкосновенности.

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