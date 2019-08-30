Как Зеленский предлагает изменить выборы в Раду: законопроект

Текст законопроекта, в котором президент Владимир Зеленский предлагает изменить две статьи Конституции, касающиеся парламента, появился на сайте Верховной Рады.
Во-первых, президент предлагает сократить количество народных депутатов до 300. Сейчас конституционный состав Рады - 450 человек, при этом в одномандатных округах, находящихся на временно оккупированных территориях, выборы не проводились, поэтому в парламент избраны только 424 депутата.
Во-вторых, в законопроекте предлагается ввести в качестве обязательного требования к кандидатам в депутаты владение государственным языком.
В-третьих, закрепить непосредственно в Конституции, что выборы в Верховную Раду проводятся по пропорциональной избирательной системе. При этом более детальный порядок выборов по прежнему будет устанавливаться соответствующим законом.
В случае принятия этих поправок в Конституцию, возврат к мажоритарной системе будет осложнен: для этого потребуется конституционное большинство.
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