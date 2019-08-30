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Рада в первом чтении отменила иммунитет депутатов

Рада в первом чтении отменила иммунитет депутатов - Фото
Фото: скриншот видео Радио Свобода/YouTube
30.08.2019, 00:34

За проголосовали 363 депутата, против - 0, воздержались - 1

Народные депутаты Верховной Рады девятого созыва рассмотрели проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) №7203.

Народные депутаты приняли проект постановления о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№1095). За проголосовали 363 депутата, против - 0, воздержались - 1, не голосовали - 29.

В предварительных выступлениях многие народные депутаты настойчиво рекомендовали, после принятия законопроекта в первом чтении, доработать его, чтобы впоследствии его принятие не было обжаловано в Конституционном суде.

Данным законопроектом изымаются два абзаца статьи 80 Конституции, обуславливающие неприкосновенность народных депутатов, а именно: "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" и "Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Новая редакция данной статьи Конституции предлагается в таком виде: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Этот законопроект был внесен фракцией БПП и пятым президентом Петром Порошенко в Верховную Раду предыдущего созыва.

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