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18.06.2019, 16:15

"Выгонял бы". Разумков – о борьбе с кнопкодавами в Раде

"Выгонял бы". Разумков – о борьбе с кнопкодавами в Раде - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народ одним из методов борьбы назвал принятие закона об отзыве народного депутата

Для борьбы с так называемыми кнопкодавами в парламенте необходимо внести ряд изменений в законодательство, в том числе, ввести наказание за прогулы, а также, как вариант, внедрить в Раде систему, работающую по отпечатку пальцев. Об этом во время часовой сессии ответов на вопросы от украинцев заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"По тем (депутатам – ред.), кто решит не ходить на свою работу, у меня позиция очень простая - я бы выгонял", - сказал Разумков, пояснив далее свои слова необходимостью изменять законодательство.

"Для этого нужно принять ряд изменений в действующее законодательство…в том числе, закон об отзыве народного депутата", - сказал он.

При этом Разумков добавил, что к такой инициативе неоднозначно относится "ряд европейских партнеров". "Но у них нет такого правового нигилизма в стенах парламента, как у нас", - сказал он.

Разумков пояснил, что на сегодняшний день депутатов невозможно уволить. "Вот он на работу не ходит, а уволить ты его можешь только через пять лет (на следующих выборах – ред.), - отметил Разумков.

"По поводу кнопкодавства должна быть жесткая мера наказания, в том числе, вплоть до лишения депутатского мандата", - заявил он, добавив, что сейчас уже существует система, работающая по отпечатку пальца, но в Раде ее до сих пор не внедрили.

Ранее Разумков также сказал, когда в команде президента будут определяться с кандидатурой на пост премьер-министра Украины.

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Теги: парламент, кнопкодавство, Дмитрий Разумков
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