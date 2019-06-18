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18.06.2019, 15:30

Разумков сказал, когда определятся с кандидатурой премьера

Разумков сказал, когда определятся с кандидатурой премьера - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После выборов и формирования коалиции, заявил глава партии Слуга народа

Определяться с кандидатурой на пост премьер-министра Украины в команде президента будут после парламентских выборов, когда сформируется коалиция. Об этом во время часовой сессии ответов на вопросы от украинцев заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что на сегодняшний день говорить о должности премьер-министра не очень разумно, потому что премьер-министра выдвигает коалиция. Сегодня мы не до конца пониманием, какой будет коалиция в Верховной Раде. Исходя из того, кого туда делегирует общество, с кем нам будет по пути, с кем у нас будет совпадать видение и цели – исходя из этого мы будем понимать, кто на какие позиции будет претендовать", - сказал он.

Разумков также повторил, что пока не стоит "делить шкуру неубитого медведя" и, по его словам, в партии и команде президента "не занимаются дележом должностей".

16 июня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Слуга народа хочет стать монопартией.

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Теги: Слуга народа, выборы, премьер-министр, Дмитрий Разумков
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