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13.06.2019, 12:57

Слуга народа хочет стать монопартией - Стефанчук

Слуга народа хочет стать монопартией - Стефанчук - Фото
Руслан Стефанчук (фото - president.gov.ua)

По слова представителя президента в Раде, для их команды важно "сделать единственного ответственного за состояние дел в государстве"

Президентская партия Слуга народа хочет победить на досрочных парламентских выборах и стать монопартий, заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Мы делаем все, чтобы стать монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единственного ответственного за состояние дел в государстве", - сказал он.

По результатам соцопроса группы Рейтинг от 12 июня, лидером электоральных симпатий является Слуга народа: ее готовы поддержать 47,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

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Теги: Слуга народа, выборы, Руслан Стефанчук, монопартия
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