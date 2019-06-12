Опрос Рейтинга показал, какие партии проходят в Раду

Выборы (фото - ЕРА)

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия Слуга народа, которую готовы поддержать 47,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 6-9 июня.

Также преодолевают проходной барьер Оппозиционная платформа - За жизнь (10,4%), Европейская Солидарность (7,9%), Батькивщина (7,5%) и партия Голос (6,4%).

Партию Сила и честь готовы поддержать - 4,3%, Радикальную партию - 2,5%, партию Гражданская позиция - 2,4%.

Рейтинг других политических сил составляет менее 2%.

Аудитория опроса - населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Согласно предыдущему опросу Рейтинга, который был проведен с 29 мая по 3 июня, партию Слуга народа готовы были поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Далее расположены следующие политические силы:

10,7% - Оппозиционная платформа/За життя;

7,8% - Европейская солидарность;

6,9% - Батькивщина;

5,6% - Голос.

Согласно аналогичному опросу, проведенному КМИС в первую неделю июня, партию Слуга народа готовы поддержать 48,5% респондентов, Оппозиционную платформу - За жизнь - 11,8%, Европейскую солидарность - 8,1%, Батькивщину - 7,8%, Голос - 5,6%.