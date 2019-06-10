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10.06.2019, 11:44

Опрос КМИС показал партийные симпатии украинцев на начало июня

Опрос КМИС показал партийные симпатии украинцев на начало июня - Фото
Выборы, голосование

Свежие результаты исследования Киевского международного института социологии показывают, что пока что в парламент проходят пять партий

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в первую неделю июня, за президентскую партию Слуга народа проголосовала бы почти половина тех украинцев, которые определились с симпатиями. Об этом пишет по итогам исследования настроений Киевский международный институт социологии.

Партию президента Владимира Зеленского готовы поддержать 48,5% таких респондентов.

Далее расположены следующие политические силы:

11,8%Оппозиционная платформа/За життя;
8,1%Европейская солидарность;
7,8%Батькивщина;
5,6%Голос.

Пока не проходят в Раду такие партии (имеют рейтинг ниже 5%):

3,8% - Сила и честь;
2,9% - Радикальная партия;
1,9% - Свобода;
1,8% - Гражданская позиция.

Рейтинг других - менее 1%.

Опрос проведен с 26 мая по 7 июня среди 2021 украинцев от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 1,4-3,3%.

Результаты общего опроса нескольких компаний с 30 апреля по 10 мая показали, что за Слугу народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать. Опрос группы Рейтинг с 29 мая по 3 июня показал выросший показатель партии - 48,2%.

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Теги: верховная рада, Слуга народа, выборы, голос, опрос, Батькивщина, Оппозиционная платформа, европейская солидарность
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