Какие партии прошли бы в Раду в мае: опрос от нескольких компаний

Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

За партию Слуга народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать на парламентских выборах осенью. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса центра Соцмониторинг, Украинского института социсследований им. Яременко и группы Рейтинг.

Среди тех, кто определился и будет голосовать, за партию Слуга народа отдадут свой голос 39,9% (среди всех опрошенных 29,5%), Оппозиционную платформу/За життя – 10,9% (8,1%), Блок Петра Порошенко – 10,6% (7,8%), Батькивщину – 9,1% (6,7%).

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Партию Честь и сила Игоря Смешко поддержали бы 5,1% определившихся в своем выборе украинцев (3,8% всех респондентов), Гражданскую позицию Анатолия Гриценко – 5% (3,7%), за Оппоблок/Партию мира и развития – 3,5% (2,6%), Радикальную партию Олега Ляшко – 3,3% (2,4%), за Свободу – 2,4% (1,8%), Самопомощь – 2,0% (1,5%).

Фото: ratinggroup.ua

Социологи отметили, что партия Святослава Вакарчука набрала бы 0,9% голосов тех, кто определился (0,7% голосов всех опрошенных).

49,3% украинцев точно готовы принимать участие в парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, 29,9% - скорее да, 8,8% опрошенных точно бы не принимали в них участие и 5,5% - скорее нет. 6,4% респондентов затруднились с ответом на вопрос.



Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве среди 3 000 респондентов. Стандартная погрешность выборки составила не более 1,83%.

По данным опроса Киевского международного института социологии, в Раду проходили в середине апреля, то в парламент прошли бы четыре партии – Слуга народа (12,4%), Оппозиционная платформа – За життя (7,5%), БПП (6,6%) и Батькивщина (5,8%).

16 мая 2019 года Вакарчук объявил о формировании политической партии Голос. По его словам, Рада превратилась "в токсичное болото, которое засасывает наше будущее". Позиция новой политической силы, как описал ее Вакарчук включает в себя следующее: интересы граждан Украины - прежде всего; выбор Украины - Европа; закон один для всех; свободная экономика без олигархов; власть подотчетна гражданам Украины.

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