Сегодня, 16 мая, фронтмент музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о формировании политической партии Голос. Сейчас он говорит о походе с ней на предстоящие выборы в Верховную Раду.

По его словам, Рада превратилась "в токсичное болото, которое засасывает наше будущее".

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"Мы должны это изменить. Мы партия Голос, и мы идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику, и создавать политику, которая принесет нам настоящие изменения. Что нас объединяет? Мы устали от того, как делается политика в Украине... Не человек ради государства, а государство ради человека - вот наша философия", - заявил он.

Позиция новой политической силы, как описал ее Вакарчук:

1. Интересы граждан Украины - прежде всего;

2. Экзистенциальный выбор Украины - Европа;

3. Один закон для всех;

4. Свободная экономика без олигархов;

5. Власть подотчетна гражданам Украины.

По словам политика, если президент будет предлагать изменения - их партия "выступит за еще большие изменения", а если глава государства "предаст избирателей", то он со своим Голосом собирается "заставить его отвечать перед теми, кто его выбрал".

Фото: LIGA.net



28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в этом году, а в феврале рассказал об отношениях с Зеленским. Примерно тогда же он назвал свои политические амбиции.

30 сентября 2007 года принял участие во внеочередных выборах в Раду 15-м номером в списке пропрезидентского блока Наша Украина/Народная самооборона. Был избран, стал членом комитета по вопросам свободы слова и информации, а также групп по межпарламентским связям с РФ и другими странами. Не подал ни одного законопроекта, пропустив 56 из 71 пленарных заседаний. В декабре 2008-го досрочно сложил полномочия нардепа.

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