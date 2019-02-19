Выборы-2019: Вакарчук рассказал об отношениях с Зеленским

Святослав Вакарчук (скриншот видео)

Лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что ему кандидат в президенты Владимир Зеленский не предлагал объединить усилия. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, предлагал ли Зеленский объединить усилия и вместе пойти на выборы, Вакарчук сказал: "Нет. Я с ним не общался уже несколько лет".

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Он уточнил, что не смотрит видеоблоги Зеленского. "У меня много других дел в своей жизни", - добавил Вакарчук.

Вакарчук также рассказал, у него есть уже команда людей, "которые, в том числе, сейчас находятся на высоких должностях во власти".

Однако он не стал уточнять, кто именно эти люди.

Вакарчук назвал свои политические амбиции.

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