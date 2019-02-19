Выборы-2019: Вакарчук рассказал об отношениях с Зеленским

Лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что ему кандидат в президенты Владимир Зеленский не предлагал объединить усилия. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
Отвечая на вопрос, предлагал ли Зеленский объединить усилия и вместе пойти на выборы, Вакарчук сказал: "Нет. Я с ним не общался уже несколько лет".
Он уточнил, что не смотрит видеоблоги Зеленского. "У меня много других дел в своей жизни", - добавил Вакарчук.
Вакарчук также рассказал, у него есть уже команда людей, "которые, в том числе, сейчас находятся на высоких должностях во власти".
Однако он не стал уточнять, кто именно эти люди.
Вакарчук назвал свои политические амбиции.
Читайте также: "Моя задача - революция". Интервью Вакарчука - за минуту