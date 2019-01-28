Определился. Вакарчук принял решение о выборах президента - видео

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Музыкант в этом году избираться не будет

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Лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не будет баллотироваться в президенты в 2019 году. Заявление о своем решении он опубликовал в видеообращении на YouTube.

"Чтобы расставить все точки над "i", официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - сказал он.

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Он также повторил, что "власть как таковая, президентский пост как таковой" ему не интересны, и интересны "настоящие изменения в стране".

Музыкант считает, что сейчас, "в джинсах", он может сделать больше для страны, чем "в галстуке".

"Я не собираюсь стоять в стороне. Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить", - говорит он.

Вакарчук сказал, что будет "вместе со своей командой" работать над тем, чтобы проевропейские силы победили, и чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - "людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего".

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Теги: выборы в Украине, выборы, Святослав Вакарчук, выборы президента, выборы-2019
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