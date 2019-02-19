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19.02.2019, 09:03

Вакарчук назвал свои политические амбиции

Вакарчук назвал свои политические амбиции - Фото
Святослав Вакарчук (фото - скриншот видео)

Музыкант подчеркнул, что его "цель - это изменения в стране, настоящие изменения"

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Лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который несколько месяцев держал всех в напряжении по вопросу - будет он баллотироваться в президенты в 2019 году или нет, а затем отказался, озвучил свои политические амбиции. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, готов ли он перейти в политическую плоскость и стать политиком или будет со стороны наблюдать, Вакарчук сказал: "Мои политические амбиции не имеют никакого значения по сравнению с великой целью изменения в стране".

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"Моя цель - это изменения в стране, настоящие изменения. Я сознательно добавляю эпитет "настоящие". Я никогда не говорю просто слово "изменения", поскольку, к сожалению, это слово стало просто словом. Я говорю о тех изменениях, которые можно потрогать руками, измерить цифрами, почувствовать на улице", - подчеркнул Вакарчук.

По его словам, сейчас в экономике нет равных правил.

"Политическая культура находится в совершенно архаичном состоянии. И все эти вещи требуют настоящих изменений. Это должно быть по-другому, чем сейчас. За 27 лет я этих настоящих изменений по большому счету не вижу. Нужно быстрее двигаться, нужно снять ручной тормоз в машине и ехать быстрее. Именно в этом и есть моя цель. Этим и вызвано мое желание приобщиться к политике", - уточнил Вакарчук.

При этом он добавил, что его не интересуют должности.

15 февраля Вакарчук озвучил для украинцев "подсказку", как выбрать того, за кого проголосовать.

Читайте также: "Моя задача - революция". Интервью Вакарчука - за минуту

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Теги: Вакарчук Святослав, выборы-2019, амбиции, цель
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