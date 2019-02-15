Вакарчук дал "шпаргалку", за кого голосовать на выборах: видео

Лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который несколько месяцев держал всех в напряжении по вопросу - будет он баллотироваться в президенты в 2019 году или нет, а затем отказался, в Facebook озвучил для украинцев "подсказку", как выбрать того, за кого проголосовать.

По мнению Вакарчука, кандидат в президенты должен:

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1) принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера;

2) назвать имена членов своей команды на должности, куда чиновников назначает президент: глава МИД, министр обороны, начальник Генштаба, генпрокурор, руководитель Службы внешней разведки и СБУ;

3) продемонстрировать на реальных фактах, как он или она выполняли свои обещания в прошлом; это касается тех, кто уже занимал государственные должности или занимает их сейчас.

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует (они не являются достаточными, но точно необходимы)", - считает музыкант.

Он считает, что "важны не образы кандидатов, а ценности, которые стоят за ними", и их действия и то, как они ведут себя в реальной жизни.

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