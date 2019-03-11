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11.03.2019, 13:20

Сколько украинцев хотят, чтобы Вакарчук пошел на выборы - опрос

Сколько украинцев хотят, чтобы Вакарчук пошел на выборы - опрос - Фото
Святослав Вакарчук (фото - скриншот с видео)

По данным опроса соцгруппы Рейтинг, 19% украинцев хотели, чтобы музыкант пошел в президенты в этому году

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Почти каждый пятый украинец (19%) хотел бы, чтобы лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук принимал участие в выборах президента, которые пройдут 31 марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

17% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, 47% сказали, что "точно не хотят", чтобы Вакарчук принимал участие в президентских выборах. 

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Больше всего его сторонников отмечается среди избирателей  на западе и в Киеве, а также среди симпатиков кандидатов в президенты Анатолия Гриценко, Владимира Зеленского и президента Петра Порошенко

Фото: ratinggroup.ua

Опрос был проведен 1-7 марта 2019 года среди 5000 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,5%.

28 января 2019 года Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2019 году.

15 февраля Вакарчук озвучил для украинцев "подсказку", как выбрать того, за кого проголосовать.

Читайте также: "Моя задача - революция". Интервью Вакарчука - за минуту

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Теги: Вакарчук Святослав, Владимир Зеленский, петр порошенко, рейтинг, опрос, анатолий гриценко, выборы-2019
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