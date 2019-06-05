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05.06.2019, 12:11

До половины украинцев готовы голосовать за Слугу народа: опрос

До половины украинцев готовы голосовать за Слугу народа: опрос - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Четыре основные партии-конкуренты Слуги народа суммарно набрали бы в начале июня меньше, чем одна президентская политическая сила, пишут социологи

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в начале июня, за президентскую партию Слуга народа проголосовала бы почти половина тех украинцев, которые собираются идти на избирательные участки. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Партию Слуга народа готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Далее расположены следующие политические силы:

10,7% - Оппозиционная платформа/За життя;
7,8% - Европейская солидарность;
6,9% - Батькивщина;
5,6% - Голос.

Пока не проходят в Раду такие партии (имеют рейтинг ниже 5%):

4,3% - Сила и честь;
3,0% - Гражданская позиция;
2,4% - Радикальная партия.

Рейтинг других - менее 2%.

Антирейтинг партий - у Европейской солидарности (переформатированная БПП): ее "ни при каких обстоятельствах" не поддержали бы 52% опрошенных избирателей.

При этом 47% респондентов отметили, что их основным мотивом при выборе будет способность партии "принести изменения в стране". Еще 30% сказали, что будут голосовать, исходя из способности партии "навести порядок в стране".

Каждый пятый сказал, что мотивируется тем, что в политической силе "есть много новых лиц", или же ее представители "способны побороть коррупцию". Для 14-15% главными мотивами является то, что партия выступает "за социальную справедливость и имеет сильного лидера".

Опрос проведен с 29 мая по 3 июня среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Результаты совместного опроса нескольких компаний с 30 апреля по 10 мая 2019 года показали, что за Слугу народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать.

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Теги: верховная рада, Слуга народа, рейтинг, выборы, опрос, Батькивщина, Оппозиционный блок, социология, европейская солидарность
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