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18.06.2019, 16:41

В партии Слуга народа назвали первые пять шагов после избрания

В партии Слуга народа назвали первые пять шагов после избрания - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В частности, снятие неприкосновенности и закон об отзыве народного депутата

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков назвал первые инициативы их политической силы после выборов в парламент. Об этом он сказал во время сегодняшнего часа ответов на вопросы украинцев.

Первыми шагами он назвал снятие неприкосновенности с народных депутатов, президента и судей; закон об импичменте; закон об отзыве народного депутата; закон о народовластии; закон о следственных комиссиях.

Ранее Разумков также сказал, когда в команде президента будут определяться с кандидатурой на пост премьер-министра Украины.

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Теги: Слуга народа, выборы, снятие неприкосновенности, импичмент
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