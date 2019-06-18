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18.06.2019, 15:53

У Зеленского рассказали, как формировали списки Слуги народа

У Зеленского рассказали, как формировали списки Слуги народа - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы партии, в список попали люди, которых в Слуге народа считают "эффективными".

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, как отбирали людей в списки кандидатов в депутаты от его политической силы. Об этом Разумков сказал сегодня на брифинге.

Он отметил, что список кандидатов формировался не через сайт партии.

"Мы не говорили, что будем формировать списки через сайт. Такая система работала сугубо для мажоритарных кандидатов", - сказал Разумков.

"Списки формировали по абсолютно понятной системе. Об этом говорил президент, и я говорил. Мы туда привлекли тех, кто были нашими командами во время избирательных кампаний; тех, кто были нашими региональными командами в той кампании, которая привела на Банковую Зеленского; тех, кто были экспертами…" – сказал глава Слуги народа.

Помимо этого, по словам Разумкова, в список попали люди, которых в партии считают "эффективными". "Они не участвовали в президентской кампании, но широко известны экспертному сообществу", - сказал он.

2 июня Слуга народа закончила прием заявок от желающих баллотироваться в Раду по мажоритарным округам. Свои кандидатуры предложили 3544 человека.

Читайте также: Слуги народа. Кого Зеленский ведет в Раду: анализ кандидатов

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Теги: Слуга народа, выборы, список, Дмитрий Разумков
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