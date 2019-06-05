От партии Слуга народа по мажоритарке в Раду хотят 3500 человек

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

2 июня партия президента Владимира Зеленского Слуга народа закончила прием заявок от желающих баллотироваться в Раду по мажоритарным округам. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе партии.

"Свои кандидатуры предложили 3544 человека. Всего по состоянию на 3 июня на сайте партии зарегистрировалось более 30 000 человек, которые изъявили желание присоединиться к команде Слуги народа", - сказано в сообщении.

Отказ получили уже 1265 человек. После проверки анкет, соцсетей, баз и реестров выяснилось, что "некоторые претенденты или их компании ранее были задействованы в коррупционных схемах и скандалах".

"Одного "я хочу быть депутатом" мало. Прежде всего, мы привлекаем к деятельности в нашей партии людей компетентных и профессиональных. Время невежд - далеко позади. Поэтому резюме кандидатов со всеми материалами уже изучаются и тщательно проверяются не только внутренней службой безопасности, но и специалистами HR-агентств", - сказал глава партии Дмитрий Разумков.

21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. На пресс-конференции Слуги народа 27 мая было сказано, что программа-максимум у партии - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента ответили крылатым выражением. Тимошенко предостерегла, что Зеленский может получить безраздельную власть над парламентом.