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21.05.2019, 17:42

Зеленский опубликовал указ о роспуске Рады и назначении выборов

Зеленский опубликовал указ о роспуске Рады и назначении выборов - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Внеочередные выборы в Верховную Раду, согласно указу, назначены на 21 июля 2019 года

исправлено
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На сайте Администрации президента опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Внеочередные выборы в Верховную Раду, согласно тексту документа, назначены на 21 июля 2019 года.

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В указе отмечается, что президент принял такое решение, "руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины".

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано в документе.

В команде Зеленского журналисту LIGA.net объяснили, что указ будет опубликован после заседания Рады.

Зеленский направил обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Сегодня в Администрации президента состоялась встреча Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп.

Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Зеленский.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы, парламент
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