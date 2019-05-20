Сегодня состоится церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он заменит на Банковой своего предшественника Петра Порошенко. Все новости с церемонии, фото и видео, в одной хронике смотрите на LIGA.net.
В связи с инаугурацией станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход, сообщает Киевский метрополитен.
На выход станция работает в обычном режиме.
В Раду пришел почетный караул.
Интрига дня: распустит ли Владимир Зеленский парламент? Поговаривают, что это может стать его первым указом, а объявить об этом он может прямо на церемонии. Осталось полтора часа. Скоро все узнаем.
Видео из-под Рады. Внутри парламента и снаружи практически все готово для торжественной церемонии.
Вот как сейчас выглядит обстановка вокруг парламента, откуда передает спецкор LIGA.net Юрий Смирнов.
Не забывайте, что сегодня практически весь центр города перекрыт. Передвигаться лучше на метро.
План на сегодня. Официальная часть инаугурации начнется в 10:00 и продлится примерно час до 11:00. В этот промежуток времени Владимир Зеленский будет объявлен полноценным главой государства со всеми символами - клейнодами, присягой и удостоверением президента.
Затем Зеленский в новом статусе примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины у Мариинского дворца. Там же примет глав иностранных делегаций до 13:30. А с 14:30 до 17:00 избранный президент проведет двусторонние встречи с делегациями в здании Администрации президента.