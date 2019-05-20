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Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net - Фото

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.netLive

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.netLive
20.05.2019, 08:55
1829
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Сегодня состоится церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он заменит на Банковой своего предшественника Петра Порошенко. Все новости с церемонии, фото и видео, в одной хронике смотрите на LIGA.net.

20.05.2019
08:55

В связи с инаугурацией станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход, сообщает Киевский метрополитен.

На выход станция работает в обычном режиме.

08:45

В Раду пришел почетный караул.

08:22

Интрига дня: распустит ли Владимир Зеленский парламент? Поговаривают, что это может стать его первым указом, а объявить об этом он может прямо на церемонии. Осталось полтора часа. Скоро все узнаем.

08:21

Видео из-под Рады. Внутри парламента и снаружи практически все готово для торжественной церемонии.

08:15

Вот как сейчас выглядит обстановка вокруг парламента, откуда передает спецкор LIGA.net Юрий Смирнов.

08:14

Не забывайте, что сегодня практически весь центр города перекрыт. Передвигаться лучше на метро.

08:13

План на сегодня. Официальная часть инаугурации начнется в 10:00 и продлится примерно час до 11:00. В этот промежуток времени Владимир Зеленский будет объявлен полноценным главой государства со всеми символами - клейнодами, присягой и удостоверением президента.

Затем Зеленский в новом статусе примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины у Мариинского дворца. Там же примет глав иностранных делегаций до 13:30. А с 14:30 до 17:00 избранный президент проведет двусторонние встречи с делегациями в здании Администрации президента.

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация
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