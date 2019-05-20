План на сегодня. Официальная часть инаугурации начнется в 10:00 и продлится примерно час до 11:00. В этот промежуток времени Владимир Зеленский будет объявлен полноценным главой государства со всеми символами - клейнодами, присягой и удостоверением президента.



Затем Зеленский в новом статусе примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины у Мариинского дворца. Там же примет глав иностранных делегаций до 13:30. А с 14:30 до 17:00 избранный президент проведет двусторонние встречи с делегациями в здании Администрации президента.