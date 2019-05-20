Парубий рассказал, кто приехал на инаугурацию Зеленского

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил список участников и гостей, прибывших на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Принимают участие народные депутаты Украины, премьер-министр, члены правительства, руководители центральных органов исполнительной власти, бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, бывшие главы Верховной Рады, глава и судьи КСУ, глава и члены Центризбиркома, глава Верховного суда, глава Высшего совета правосудия, глава Счетной палаты, уполномоченный ВР по правам человека, генпрокурор, глава СБУ, глава НБУ, киевский городской голова, предстоятели церквей.

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Также присутствуют иностранные гости – президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, глава милли меджлиса Азербайджана Октай Асадов, глава сената парламента Чехии Ярослав Кубера, заместитель главы сената парламента Казахстан Бектас Бекназаров, вице-президент Турции Фуат Октай, вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Маруш Шефчович, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Лушенко, вице-премьер-министр по вопросам экономической политики Болгарии Марианна Николова, вице-премьер-министр Армении Тигран Авинян, вице-премьер-министр Румынии по делам реализации стратегического сотрудничества Аннад Бирча, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Тудор Ульяновски, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, руководитель канцелярии президента Польши Галина Шиманская, министр энергетики США Рик Пэрри, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, госсекретарь по европейским вопросам Франции Амели Моншелен, госсекретарь МИД Хорватии Здравка Бушич, государственный министр по делам содружества и ООН Великобритании Тарик Ахмад, бывший федеральный президент Германии Кристиан Вульф, член парламента – глава подкомитета по делам ЕС нацсовета Австрии Райнгольд Лопатка, депутат нижней палаты парламента Японии – спецпредставитель премьер-министра Японии Тояма, вице-президент гуманитарной ассоциации туркмен мира Реджеп Базаров, помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альвар Гонсалес, спецпредставитель Словакии в ОБСЕ, госсекретарь МИД Словакии Лукаш Паризек, все президенты стран Балтии и президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грот и представитель Вселенского патриархата.

Также присутствуют послы иностранных государств, руководители представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, представители дипкорпуса, доверенные лица новоизбранного президента Украины и СМИ.

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