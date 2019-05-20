Избранный президент Владимир Зеленский приносит присягу украинскому народу на торжественном заседании парламента, которое началось в 10:00. Трансляцию ведет YouTube-канал агентства Радио Свобода.

В зале заседаний Верховной Рады ему вручат символы президентской власти: булаву, гербовую печать и штандарт.

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После официальной церемонии Зеленский выйдет в Мариинский парк. Ему представят командующих видами войск ВСУ, в результате чего 41-летний Зеленский официально станет Верховным главнокомандующим.

Позднее президент примет иностранные делегации, а также проведет первые двусторонние встречи на Банковой.

Во втором туре выборов президента в апреле 2019 года победил действующего гаранта Конституции Петра Порошенко с результатом 73,22% против 24,45%.

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net