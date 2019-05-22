Рада взялась за отмену мажоритарки и снижение барьера: трансляция

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Президент призывает отменить мажоритарную систему, по которой избрана половина сессионного зала, а также снизить проходной барьер в Раду с 5% до 3%

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Сегодня, 22 мая, в Верховной Раде - внеочередное пленарное заседание народных депутатов, которое созвано по просьбе нового президента Владимира Зеленского.

Старт - в 12:00.

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Депутаты рассмотрят по предложению Зеленского два вопроса:

- изменение закона о выборах народных депутатов;
- изменение закона о публичных закупках.

Вчера на сайте Администрации президента был опубликован указ о роспуске нынешней Рады. Предполагается, что досрочные выборы в парламент состоятся 21 июля. Есть вариант, как опротестовать этот указ.

Тема дня: Зачем Зеленскому досрочные выборы в Верховную Раду

Спикер парламента заявил вчера из-за назначений в АП, что Зеленский начал каденцию с нарушения КонституцииLIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент вчера привел на Банковую.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы, мажоритарная система, проходной барьер
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