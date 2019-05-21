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21.05.2019, 19:25

Парубий созвал внеочередное заседание Рады

Парубий созвал внеочередное заседание Рады - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее президент Владимир Зеленский направил обращение к Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента

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Глава Верховной Рады Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента на 22 мая. Об этом Парубий сообщил в Twitter.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 в 12:00", - написал Парубий.

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Ранее президент Владимир Зеленский направил обращение к Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Одновременно с этим на сайте Администрации президента опубликовали указ Зеленского о роспуске Рады.

Внеочередные выборы в парламент, согласно тексту документа, назначены на 21 июля 2019 года.

В команде Зеленского журналисту LIGA.net объяснили, что указ официально будет опубликован после заседания Рады.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, андрей парубий, выборы, роспуск
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