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21.05.2019, 20:21

Зеленский начал с нарушения Конституции - спикер Рады

Зеленский начал с нарушения Конституции - спикер Рады - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент назначил главой АП Андрея Богдана, который подпадает под ограничения люстрационного закона

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Президент Владимир Зеленский начал работу на должности с нарушения Конституции. Об этом написал в Facebook спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Грустно и тревожно, что Гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал Парубий.

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Ранее сегодня сообщалось, что советник президента, юрист Андрей Богдан назначен главой Администрации президента. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Ранее Схемы сообщали, что Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.

Сегодня Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира - своего бизнес-партнера. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, администрация президента, андрей богдан
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