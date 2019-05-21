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21.05.2019, 19:44

Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента

Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента - Фото
Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Ранее Схемы сообщали, что Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе

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Советник президента Владимира Зеленского, юрист Андрей Богдан назначен главой Администрации президента. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 закона Украины о государственной службе постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", - сказано в указе.

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Как известно, Андрей Богдан является личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского

Богдан осуществлял юридическое сопровождение президентской кампании Зеленского. Также он ведет дела, связанные с ПриватБанком.

На вопрос, почему на него работает юрист Коломойского, Зеленский ответил так: ": "Парни, вот смотрите: у нас контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается защитой, которая занимается безопасностью. Вот и все". 

Ранее Схемы сообщали, что Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, администрация президента, андрей богдан
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