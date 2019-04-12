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12.04.2019, 10:22

Коломойский о своем юристе у Зеленского: Все люди как-то связаны

Коломойский о своем юристе у Зеленского: Все люди как-то связаны - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

В течение 2018 года юрист Андрей Богдан летал в Женеву не менее 9 раз, а с октября он минимум 9 раз бывал в Тель-Авиве, причем 5 из них - в 2019-м

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Юридический консультант предвыборной кампании шоумена Владимира Зеленского Андрей Богдан - личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. Это в комментарии антикоррупционной программе "Схемы" официально подтвердил сам основатель промышленно-финансовой группы Приват, пишет Радио Свобода.

На вопрос, почему юрист Зеленского часто летал в Женеву в период проживания там Коломойского, а затем в Тель-Авив, куда олигарх переехал позже, последний ответил: "Он, прежде всего, мой адвокат".

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"Я вам скажу, что он еще работает и на других людей, что вызывает у меня раздражение, потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов?" - отреагировал олигарх на уточняющий вопрос о том, действительно ли Богдан совмещает работу его адвоката с работой в штабе Зеленского.

В конце Коломойский сыронизировал, заявив, что "начиная с Авраама, все люди как-то между собой связаны".

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В течение 2018 года Богдан летал в Женеву не менее 9 раз, а с октября он минимум 9 раз бывал в Тель-Авиве, причем 5 из них - в 2019-м. Сам юрист отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива - это, мол, "частная жизнь".

Также авторы передачи проанализировали зарубежные перелеты самого Зеленского с начала 2017 года. Выяснилось, что:

Схемы: facebook.com/natalie.sedletska

Ранее журналисты-расследователи Бигус-инфо подготовили программу о связях Зеленского с олигархом Коломойским.

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Теги: Владимир Зеленский, адвокат, игорь коломойский, схемы, олигарх, андрей богдан
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