У Зеленского о работе с юристом Коломойского: Юрист - как врач

Андрей Богдан (фото - скриншот видео)

Тот факт, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан работает в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского никак не влияет на взгляды кандидата в президенты. Об этом заявил эксперт команды Зеленского по вопросам электронного управления и народовластия Александр Мережко, передает Громадське.

"Юрист - как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан предоставлял какие-то юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит... То есть я не вижу никакой логической или юридической связи между тем, что он работал как специалист по кем-то, что это как-то меняет ситуацию или имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского", - заявил Мережко.

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По его мнению, сейчас не все хотят признаваться в сотрудничестве со штабом Зеленского.

"Заявить открыто сейчас, что ты сторонник работаешь в команде Зеленского, в условиях безумного давления, в условиях такой грязной кампании, это, по-моему, достаточно мужественный шаг, поэтому может не каждый хочет это сделать", - сказал представитель команды Зеленского.

Ранее журналисты команды Бигус-инфо выяснили, что адвокат Коломойского Богдан работает в штабе кандидата в президенты Зеленского.