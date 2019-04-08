Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском: видео

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Юрист Коломойского от имени предвыборного штаба Зеленского встречался с главой НАБУ

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Журналисты-расследователи Бигус-инфо подготовили программу о связи кандидата в президенты Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Видео опубликовано на канале журналистов.

Журналисты выяснили, что доверенный юрист Коломойского - Андрей Богдан - участвует в работе предвыборного штаба Зеленского. И от имени штаба кандидата встречался с руководством НАБУ. Кроме того, расследователи заявляют, что нашли непубличный штаб Зеленского.

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Политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что Богдан "иногда заходит в штаб как старый товарищ Зеленского". Владимир Зеленский уходил от ответов на вопросы, связанные с Богданом.

Команда Бигус-инфо выяснила, что 3 апреля Богдан от имени предвыборного штаба Зеленского встречался с главой НАБУ Артемом Сытником. По информации пресс-секретаря НАБУ, Сытник и Богдан встречались, чтобы обсудить антикоррупционную стратегию кандидата Зеленского. В то же время журналисты отметили, что Зеленский пока не входит в круг интересов НАБУ, но при этом Бюро расследует три крупных дела, имеющих непосредственное отношение к Коломойскому - по Нафтогазу, ПриватБанку и МАУ.

Журналисты-расследователи считают, что Богдан "присматривает" за Зеленским от имени Коломойского. Команда Бигус-инфо выяснила, что Богдан регулярно (практически каждую неделю) летал предположительно на встречи с Коломойским - в Женеву и Тель-Авив. Журналисты отметили, что в декабре 2018 года в Тель-Авив вместе с Богданом летал и Зеленский с командой 95-го квартала. Они пробыли в Израиле четыре дня, а после их возвращения в Украину стартовала кампания Зеленского как кандидата в президенты.

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7 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта. Первое место занял шоумен Владимир Зеленский, за него проголосвали 5 714 034 украинцев (30,24%). Второе место у действующего главы государства Петра Порошенко, за него отдал голоса 3 014 609 граждан (15,9%).

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Теги: Владимир Зеленский, расследование, видео, игорь коломойский, выборы 2019, андрей богдан, бигус
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